Far Cry 6: Giancarlo Esposito sfida i guerriglieri di Yara nel nuovo video

Nel nuovo Live Trailer di Ubisoft dedicato a Far Cry 6, l'attore Giancarlo Esposito reindossa i panni del Dittatore Anton Castillo per lanciare il guanto di sfida ai guerriglieri di Yara che oseranno stacolare i suoi piani.

Mostrandosi perfettamente a proprio agio nella divisa del "cattivone" di Far Cry 6, Esposito fa sfoggio delle sue capacità e si rivolge direttamente ai giocatori per metterli in guardia sui pericoli che li attendono una volta giunti nella dimensione a mondo aperto del prossimo sparatutto di Ubisoft.

Come descritto a più riprese dagli sviluppatori in questi lunghi mesi d'attesa per l'uscita del titolo, la progressione dell'esperienza di gioco passerà per diverse innovazioni ludiche e contenutistiche rispetto ai capitoli passati. La più importante di queste novità sarà rappresentata dalla presenza di una grande città da esplorare, Esperanza: la capitale della nazione fittizia di Yara sarà l'epicentro delle attività condotte dai soldati al seguito di Castillo e, di conseguenza, il maggiore obiettivo da conquistare insieme ai guerriglieri che tenteranno di rovesciare la dittatura.

Il lancio di Far Cry 6 è previsto per il sempre più prossimo 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un video di Far Cry 6 su Amigos e interazioni con gli animali.