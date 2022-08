Far Cry 6 è giocabile gratis per tutto il weekend, fino all'8 agosto

Non sapete cosa fare in questo caldissimo fine settimana di agosto? Ubisoft ci offre qualche ora di divertimento con la versione completa di Far Cry 6, giocabile gratis dalle 18:00 del 4 agosto e fino alla stessa ora dell'8 agosto.

Il preload è già disponibile su PlayStation Store, Epic Games Store e Ubisoft Connect mentre su Xbox Store non è possibile pre scaricare il gioco. Su Xbox è necessario essere abbonati a Xbox LIVE Gold o Game Pass Ultimate per poter scaricare la prova gratuita mentre su PlayStation non è necessario l'abbonamento a PlayStation Plus.

Tutti i contenuti sono disponibili, tra cui la missione Far Cry 6 x Stranger Things, una buona occasione dunque per provare l'ultimo episodio della celebre serie FPS di Ubisoft, Far Cry 6 è uscito lo scorso autunno riscuotendo un buon successo di pubblico e critica, i DLC pubblicati negli ultimi mesi non hanno pienamente convinto la community ma il publisher francese continuerà a supportare il gioco.

Far Cry 6 arriverà su Xbox Game Pass? Questa voce si è diffusa a luglio ma Ubisoft ha chiarito la situazione spiegando come al momento non ci siano piani per pubblicare il gioco nel servizio in abbonamento Microsoft ma come sempre mai dire mai per quanto riguarda il futuro.