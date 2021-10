Far Cry 6 giocato su Twitch, il gameplay in replica per gli abbonati al canale

In attesa dell'uscita fissata per il 7 ottobre, abbiamo giocato un paio d'ore a Far Cry 6 in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, come avrete notato però la replica della trasmissione non è disponibile sul canale YouTube Everyeye On Demand.

Se ci seguite abitualmente saprete che dal 4 ottobre non aggiorniamo più il canale Everyeye On Demand che per oltre due anni ha ospitato quotidianamente le repliche delle trasmissioni andate in onda su Twitch, dalle colazioni ai gameplay, fino alle interviste e agli approfondimenti. Le repliche dei programmi trasmessi in diretta sono ora disponibili solo su Twitch esclusivamente per gli abbonati, se siete iscritti potete dunque vedere il gameplay di Far Cry 6, ne approfittiamo per ricordare che le dirette sono e resteranno per sempre gratis per tutti.

Vogliamo valorizzare ulteriormente il nostro canale Twitch e abbiamo provveduto ad una miglior organizzazione delle repliche, ora comodamente suddivise in raccolte per genere e mese, così da rendere più semplice e immediata la consultazione di trasmissioni passate. Potete supportare Everyeye.it abbonandovi a Twitch al prezzo di 3.99 euro al mese o GRATIS per gli iscritti ad Amazon Prime, in questo caso ogni mese sarete chiamati a decidere come sfruttare la vostra sottoscrizione gratis e sarete liberi di continuare a supportarci o optare per altri canali, senza vincoli.



Gli iscritti avranno accesso ai VOD (Video on Demand, le repliche dei programmi) e riceveranno l'accesso esclusivo ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.