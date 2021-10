Far Cry 6: giocatori indispettiti per la mail di Ubisoft che li invita a tornare a Yara

Ancora una volta Ubisoft è al centro di una polemica e al centro della discussione troviamo Far Cry 6. Ad aver scatenato le ire di molti giocatori è un messaggio che l'azienda francese avrebbe inviato ai possessori dello sparatutto.

All'interno della mail incriminata vi è una sorta di invito a ritornare a Yara per rimediare ai precedenti fallimenti con tanto di timer che segnala il quantitativo di ore trascorse nel gioco o un altro dato riguardante le statistiche di gioco come le eliminazioni effettuate. Inizialmente si pensava che il messaggio fosse indirizzato esclusivamente agli utenti che non avviavano il gioco da tempo, ma grazie alle segnalazioni emerse sui social è stato possibile scoprire che ad aver ricevuto la mail sono quasi tutti i giocatori che non hanno completato la campagna principale. Agli utenti non è piaciuta questa particolare decisione della software house, dal momento che l'hanno interpretata come un tentativo troppo insistente di spingere a rigiocare il titolo e a non abbandonarlo definitivamente.

