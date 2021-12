Far Cry 6: gioco condiviso su PC con lo Share Play di Ubisoft Connect

L'ecosistema di Ubisoft Connect si aggiorna per accogliere ufficialmente Share Play, una funzione che permette all'utenza PC di condividere l'esperienza di gioco nei titoli della multinazionale francese: la fase di Beta testing è già partita e coinvolge gli acquirenti di Far Cry 6.

Nel presentare questa nuova funzione, Ubisoft spiega che Share Play è un servizio gratuito che consente agli utenti di condividere lo schermo e i controlli con un amico remoto tramite il client PC di Ubisoft Connect.

La trasmissione in streaming, in questa prima fase di testing, è limitata a sessioni di gioco della durata massima di sessanta minuti e non si lega ad alcuna modalità multiplayer. In Far Cry 6, Share Play permette agli utenti di mettere in mostra i momenti chiave del gioco oppure di lasciare che un amico prenda il controllo del proprio personaggio per provare il titolo.

Il sistema adottato da Ubisoft prevede dei semplici passaggi: i giocatori ospitanti, che possiedono una copia PC di Far Cry 6, devono avviare la partita e invitare un amico attraverso l'overlay ingame o direttamente dalla pagina del gioco, e da lì avviare lo streaming. I giocatori che verranno ospitati nello streaming, invece, dovranno semplicemente connettersi su Ubisoft Connect PC e accettare l'invito ricevuto nella propria finestra di chat. Non è previsto alcun limite al numero di sessioni di condivisione del gioco con lo stesso amico; le uniche limitazioni saranno perciò rappresentate dai 60 minuti di tempo massimo di streaming per sessione e dalla qualità della connessione internet, non inferiore ai 10Mb/s sia per l'ospitante che per l'ospitato.

In calce alla notizia trovate il link al sito di Ubisoft Connect che illustra la nuova funzione Share Play. Prima di lasciarvi ai commenti, invitiamo chi ci segue a leggere la nostra recensione di Far Cry 6.