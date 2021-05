Far Cry 6 è un gioco politico: parla il narrative director Navid Khavari

Successivamente al gameplay reveal del gioco, Ubisoft ha dichiarato che non avrebbe politicizzato la storia di Far Cry 6. Tuttavia, giunge ora un nuovo intervento del narrative director dell'open world che sembra andare parzialmente in controtendenza a quanto precedentemente dichiarato dalla compagnia d'Oltralpe.

Con un nuovo post pubblicato sul blog ufficiale di Ubisoft, Navid Khavari ha precisato a chiare lettere che Far Cry 6 tratterà inevitabilmente di aspetti politici. Il gioco trae ispirazione dalla rivoluzione cubana, e in effetti sarebbe stato difficile dare vita ad un'opera interattiva che trascurasse i noti avvenimenti storici:

"La nostra storia è politica. Una storia sulla rivoluzione moderna deve esserlo. Ci sono discussioni complesse e rilevanti in Far Cry 6 sulle condizioni che portano all'ascesa del fascismo in una nazione, i costi dell'imperialismo, il lavoro forzato, la necessità di elezioni libere ed eque, i diritti LGBTQ+ e altro ancora nel contesto di Yara, un'isola immaginaria dei Caraibi. Il mio obiettivo era quello di consentire al nostro team di non sentirsi impaurito creando la nostra storia, e abbiamo lavorato duramente per riuscirci negli ultimi cinque anni. Abbiamo anche cercato di stare molto attenti al modo in cui ci siamo approcciati alle nostre ispirazioni, inclusa Cuba, ma anche altri paesi del mondo che hanno vissuto rivoluzioni politiche nelle loro storie".

Khavari specifica che il team di Ubisoft ha interpellato diversi testimoni della rivoluzione cubana avvenuta negli anni '50, ma chi cerca "una dichiarazione politica semplificata e binaria riguardante l'attuale clima politico a Cuba, non la troverà. Ciò che i giocatori troveranno è una storia che tenta di catturare la complessità politica di una rivoluzione moderna e attuale all'interno di un contesto immaginario. Abbiamo cercato di raccontare una storia con azione, avventura e passione, ma che non ha paura di porre domande difficili. Far Cry è un marchio che nel suo DNA cerca di trattare temi maturi e complessi bilanciati con leggerezza e umorismo. L'uno non esiste senza l'altro e abbiamo cercato di raggiungere questo equilibrio con grande attenzione".

Ricordiamo che Far Cry 6 sarà pubblicato il 7 ottobre di quest'anno su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Ubisoft ha promesso che il gioco non sfigurerà sulle console old gen.