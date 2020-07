Far Cry 6 girerà in 4K e almeno 60 fps su Xbox Series X?

Far Cry 6 potrebbe girare a 4K e 60 fps su Xbox Series X, almeno stando alle prime indicazioni trapelate grazie all'apertura dei preordini sugli store digitali. Il gioco si avvale del bollino ottimizzato per Xbox Series X, con tutte le migliorie tecniche che questo comporta.

Come noto i giochi ottimizzati per Xbox Series X dovrebbero rispettare determinati standard tecnici tra cui la risoluzione 2160p e un framerate variabile tra i 60 e i 120 fps, possiamo dunque aspettarci che il nuovo gioco Ubisoft giri almeno a 60 fps sulla console Next-Gen di Microsoft e lo stesso presumibilmente potrebbe accadere su PS5, sebbene in questo caso non ci siano ancora indicazioni precise. Non è detto però che gli sviluppatori riescano a raggiungere il target, dunque al momento non si tratta di certezze ma solo di supposizioni per quanto riguarda il framerate.

Il supporto 4K è confermato anche su Xbox One X, inoltre Far Cry 6 supporterà lo Smart Delivery e l'upgrade gratis su Xbox Series X e PlayStation 5. Questo vuol dire che acquistando il gioco su PS4 e Xbox One non dovrete riacquistarlo per giocarlo sulle nuove console e avrete accesso alla versione Next-Gen gratuitamente.

Far Cry 6 è atteso per il 18 febbraio 2021 su tutte le piattaforme citate con l'aggiunta di PC (uPlay e Epic Games Store, ma non su Steam) e Google Stadia. I preordini di Far Cry 6 sono ora aperti, con tre edizioni disponibili tra cui una ricchissima Collector's Edition tutta da scoprire.