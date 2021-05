Far Cry 6: la Gold, l'Ultimate e l'esclusiva Yara Edition sono preordinabili da GameStop

Un nuovo evento di Ubisoft ha finalmente mostrato in azione Far Cry 6 e svelato la sua data d'uscita, fissata per il 7 ottobre di quest'anno su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e PC.

Da GameStopZing è già possibile effettuare il preordine delle edizioni Gold, Ultimate e dell'esclusiva Yara Edition per console, che in Italia non può essere trovata presso altri rivenditori.

Prenotando una qualsiasi delle edizioni sopra elencate,, che include la divisa Libertad per il fedele bassotto Chorizo e Discos Locos, un'arma stupefacente che lancia CD e farà ballare i nemici fin dentro la tomba.