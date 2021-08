Far Cry 6: la guerra al dittatore Anton Castillo nel video della storia

In occasione della Gamescom 2021, Ubisoft ha riaperto una finestra sulla dimensione open world di Yara mostrando un video di Far Cry 6 incentrato sulla storia del kolossal sparatutto e, nella fattispecie, sulla battaglia combattuta dai guerriglieri contro il dittatore Castillo.

Tra scorci indimenticabili e panorami da cartolina, l'esplorazione della nazione-isola di Yara passerà per la ricostruzione di uno scenario geopolitico sull'orlo del collasso, in funzione delle attività condotte dal sanguinario dittatore Castillo (interpretato da Giancarlo Esposito) e della resistenza armata che si organizzerà nei bassifondi della città di Esperanza per ridare speranza agli abitanti di Yara.

In questo convulso panorama si muoveranno gli appassionati decidendo in completa autonomia quali regioni della mappa esplorare e l'approccio da adottare per combattere gli sgherri al servizio di Castillo.

La lotta per porre fine al regime di Castillo avrà ufficialmente inizio il 7 ottobre, con il lancio di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per approfondire ulteriormente la conoscenza del canovaccio narrativo di questa ormai iconica serie, vi invitiamo a rimanere su queste pagine per leggere il nostro approfondimento sulla storia di Far Cry tra realismo e follia.