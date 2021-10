Far Cry 6 guida alle armi, dove e come trovarle tutte

In Far Cry 6 il protagonista interpretato dal giocatore potrà fare affidamento su una grande quantità di armi sia durante l’avventura principale, sia durante la modalità coop di Far Cry 6 giocabile insieme agli amici.

Nel titolo Ubisoft si possono trovare un totale di ben 98 armi differenti così suddivise: 49 non uniche che si possono acquistate dai rivenditori presenti negli accampamenti della rivoluzione dopo aver costruito l'edificio adatto, e 49 uniche nascoste all’interno del mondo di gioco, oppure ottenute come ricompensa completando specifiche missioni secondarie.

Potete controllare in ogni momento quali mancano ancora nel vostro armamentario in maniera molto semplice: aprite il menu di gioco ed entrate nella schermata dell’Arsenale, dove troverete delle schede relative alle armi in vostro possesso e a quelle ancora da scoprire. A tal proposito il gioco fornisce anche piccoli indizi testuali volti ad aiutarci nella nostra ricerca di tutte le bocche di fuoco sparse lungo l'isola di Yara. Ecco di seguito la lista con le armi presenti in Far Cry 6 e come ottenerle:

Fucili d’assalto non unici

45/70-T - acquistabile

AK-47 - acquistabile

FAL - ottenuto automaticamente durante il prologo su Isla Santuario

MS16 S - ottenuto automaticamente durante il prologo su Isla Santuario

AK-M - acquistabile

AR-C - acquistabile

BP-2 - acquistabile

BP-RUC - acquistabile

M16 A1 - acquistabile

AS VAL - acquistabile

MS16 L - acquistabile

SKS - acquistabile

SSGP-58 - acquistabile

Fucili d’assalto unici

Riti di morte - cerca Maldito

Fanculo Anton - completa la missione di Chorizo chiamata Fetch Quest e ottieni la Chiave Misteriosa, con la quale aprire un forziere situato in una piccola isola a Casas Cove, su Isla Santuario

Viva Libertad - cerca il faro di Punto Norte a Prado Meadows

Camo Quinceanera – completa la caccia al tesoro A Rising Tide a Robustas Hills

Sharkbite – cerca nella stazione satellitare Roco Pequena nella Fernando Valley

Noblesse Oblige – cerca nel Museo della falsa rivoluzione a Isabel Steppes

Un solo ping – completa l'operazione The Lion's Den

Vaya Con Dios – cerca all’aeroporto Gabriel Castillo a Capo Mirador

Surf & Turf – completa la caccia al tesoro Lacrime di coccodrillo a Cobre Shores

Hi-Fi – cerca El Rancho Bicho nei Giardini del Cielo

Urushi – cerca i cantieri navali di Esperanza

Zona-51 – cerca nella Cattedrale La Divinidad a Old Pueblo

Mitragliatrici non uniche

BP-SMG – acquistabile

BZ19 – acquistabile

MP40 – acquistabile

MP5K – acquistabile

MP34 – acquistabile

PPSH-41 – acquistabile

MP7 – acquistabile

Mitragliatrici uniche

Cortina di ferro – cerca nelle acque vicino all'Hotel El Tigre Dormido a Capo Santa Maria

Turn of the Century – cerca Resplandor Agriculture a Palma Forest

Carriage Carnage – cerca il ponte ferroviario distrutto vicino allo zoo nazionale di Castillo

Streamline Moderne – cerca la 2a divisione corazzata FND nella Palma Forest

Morte fai da te – Cerca Concepcion

SMG-Issimo – cerca il Bar La Raja a Fuego Valley

L'Eroica Fine – cerca la clinica Orgoglio del Popolo a Dorado Cove

Mitragliatrici leggere non uniche

RPD – acquistabile

M60 NV – acquistabile

MG21 – acquistabile

MG42 – acquistabile

Mitragliatrici leggere uniche

Affondare o nuotare – cerca all’interno dei relitti nell'acqua vicino a Barriga

Impact Driver – cerca nel Chancletas Resort a Muerte Point

Crackle & Pop – cerca nel cinema El Rayo a West Lado

Cecchini non unici

Yaran SR-A – acquistabile

Carabina .308 – acquistabile

SVD – acquistabile

MBP .50 – acquistabile

Cecchini unici

El Depredador – costruisci e potenzia fino al livello 3 la capanna di caccia nell’accampamento

Sobek Speciale – completa la caccia al tesoro Cache Money a Oasis Plains

Doppia frizione - completa una gara del Gran Premio

El Tirano – cerca il Forte di Escila nella Penisola di Ventosa

Il Transustanziatore - cerca la Vera Accademia Yaran nei Giardini del Cielo

Fucili a pompa non unici

1887 Sawed-Off - acquistabile

M133 – acquistabile

SBS – acquistabile

SPAS-12 – acquistabile

KSG – acquistabile

RMS-18 – acquistabile

Fucili a pompa unici

Humidora – cerca il faro di Punto Este a Sagrado

El Rubi – cerca la Torre Del Leon

Ciervo Macho – costruisci e potenzia fino al livello 2 la capanna di caccia nell’accampamento

Il vero lealista - cerca la centrale elettrica Gran Finca nei Giardini del Cielo

Esecuzione di scavi – completa la caccia al tesoro The Long Drop a Catalina Ridge.

Supercharger - cerca nella piattaforma petrolifera GDP a Cobre Shores.

COM.PEW.TER – cerca la stazione di collegamento Taino Peak a Bandido Escarpment

Archi non unici

Arco ricurvo – acquistabile

Arco composito – acquistabile

Archi unici

Bullseye – cerca nella giungla vicino a Lapida Magote

El Capirote – costruisci e potenzia fino al livello 1 la capanna di caccia nell’accampamento

Lanciatori non unici

M-79 – acquistabile

RPG-7 – acquistabile

MGL-6 – acquistabile

RAT4 – acquistabile

Lanciatori unici

La Guaracha – cerca Segunda

El Caballero – cerca nell'acciaieria F.I. Escudo a Corbe Shores

La Petite Mort – completa la caccia al tesoro Sword-Crossed Lovers a Muerte Point

In Orbita – completa la caccia al tesoro Coraggio Liquido nel porto di Del Toro

Pistole non uniche

M9 – acquistabile

PMM – arma iniziale

1911 – acquistabile

MARK VI – acquistabile

Desert Eagle – acquistabile

P226 – acquistabile

Pistole uniche

Blood Drunk – cerca nella villa di José nel Parco del Serpentino

L'autocrate – esplora Fort Quito a Sagrado

Dose letale – completa la caccia al tesoro La mangusta e l'uomo ad Aguda Cliffs.

El Florecer – cerca nell'ufficio dell'ammiraglio Benitez a Fontana Fort.

El Regalo De Clara – completa l'operazione Contro il muro

Pistola Sportiva – cerca a El Maraton Field a West Lado

Pistole automatiche non uniche

Skorpion – acquistabile

SMG-11 – acquistabile

6P13 Auto – acquistabile

Pistole automatiche uniche

Rococo Loco – completa le operazioni dei Banditi che possono essere avviate all’interno degli accampamenti

El General – cerca nel deposito di munizioni FND a Vencejo

Istantanea – cerca il Faro del Golfo Vasto nel Parco Nazionale Cienaga Nublada

