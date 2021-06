Far Cry 6: l'isola open world di Yara e la capitale Esperanza nel nuovo video

Il creatore di contenuti Cycu1 ci reimmerge idealmente nelle atmosfere tropicali (e rivoluzionarie) di Far Cry 6 condividendo le scene inedite di un video gameplay incentrato sulle ambientazioni open world da scoprire esplorando in libertà Yara, l'isola fittizia ispirata a Cuba.

Sin dalle primissime battute dell'avventura sparatutto da vivere nei panni della guerrigliera Dani Rojas, i giocatori avranno accesso a tutte le aree della mappa, pur sapendo di andare incontro a morte certa decidendo di recarsi da subito nelle zone controllate dal nemico o nelle aree selvagge infestate di criminali e predatori.

Il cuore pulsante di questa nazione insulare finita sotto il giogo del dittatore impersonato da Giancarlo Esposito sarà però costituito da Esperanza, la grande capitale di Yara che, come ogni altra regione della mappa, sarà esplorabile in piena libertà dalla nostra alter-ego.

Citata dagli stessi autori di Ubisoft come la più importante novità di Far Cry 6, Esperanza sarà una vera e propria metropoli suddivisa in quartieri, aree d'influenza e settori pieni di attività da svolgere tra missioni secondarie, personaggi da incontrare e sfide da completare per potenziare il proprio arsenale.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che il kolossal FPS di Ubisoft è previsto al lancio per il 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra analisi del gameplay di Far Cry 6.