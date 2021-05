Far Cry 6, ancora leak: tra granate esplosive e amichevoli coccodrilli

Con diverse ore di anticipo rispetto all'atteso reveal del nuovo capitolo della saga Ubisoft, il leak di un video gameplay di Far Cry 6 si è fatto strada in rete.

Nonostante il filmato sia stato rapidamente rimosso, la community di Reddit si è altrettanto velocemente radunata sul noto forum per cercare di ricostruire alcune delle dinamiche di gameplay osservate. Tra queste ultime troviamo una vasta selezione di soluzioni offensive, tra il lancio di granate e la possibilità di sferrare potenti attacchi speciali durante i quali la visuale in-game passa alla terza persona. Ad arricchire il quadro, Far Cry 6 sembra proporre anche la possibilità di contare sul supporto di alcune creature animali. Su Reddit, ad esempio, si citano espressamente un cane in grado di distrarre i nemici, e un amichevole coccodrillo che potremo tanto accarezzare quanto scatenare contro i nemici.



Tra i villain della serie di Far Cry, sta per fare il suo ingresso, come noto, l'Anton Castillo interpretato da Giancarlo Esposito. Secondo i leak, il ruolo di protagonista del gioco sarà invece affidato a Dani Rojas, disponibile come alter-ego sia maschile sia femminile, completamente doppiato. La trama proposta, si apprende, pare essere abbastanza cupa, mentre alcune sequenze di operazioni di dogana hanno spinto i giocatori a ipotizzare che Far Cry 6 si possa sviluppare in più Paesi.



Per saperne di più e scoprire se quanto riportato dagli utenti corrisponde al vero, non resta che attendere poche ore: ricordiamo che Everyeye seguirà il reveal di Far Cry 6 in diretta su Twitch.