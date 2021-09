Far Cry 6: un leak svela il peso della versione PS5

Ad un mese esatto dal day one di Far Cry 6 è appena trapelata in rete un'informazione molto cara agli utenti PlayStation 5 che devono ottimizzare lo spazio dell'SSD: il peso del download dello sparatutto Ubisoft.

A svelare questo dettaglio sul gioco è stato il sempre ben informato account Twitter PlayStation Game Size, il quale riesce in qualche modo a non farsi sfuggire nulla di ciò che viene caricato sui server Sony. Stando all'ormai celebre utente, il peso del download di Far Cry 6 su PlayStation 5 è di soli 38,945 GB, sebbene tale cifra non includa un eventuale patch del day one di cui non si conoscono i dettagli. In ogni caso l'aggiornamento non dovrebbe gravare troppo sul peso totale del gioco, il quale non è sicuramente tra i più grandi tra quelli attualmente disponibili sulla console next-gen.

Vi ricordiamo che l'arrivo sugli scaffali dello sparatutto è fissato al prossimo 7 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store e Uplay), Google Stadia ed Amazon Luna.

Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata al nostro provato di Far Cry 5 a cura di Giuseppe Arace, che ha esplorato Yara per ben cinque ore. Avete già visto il trailer dedicato alle funzionalità esclusive della versione PC di Far Cry 6?