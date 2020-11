Far Cry 6: un leak ha svelato la nuova data di uscita?

Far Cry 6 non uscirà a febbraio 2021 come inizialmente annunciato, il gioco è stato rimandato al prossimo anno fiscale, al via il primo aprile. Ubisoft non ha ancora fornito una nuova data ma un leak del Microsoft Store potrebbe averla svelato in anticipo.

Ti diamo il benvenuto a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Antón Castillo, dittatore di Yara, vuole riportare la sua nazione alla gloria di un tempo. Per farlo è pronto a tutto, insieme al figlio Diego, che segue le sue orme insanguinate. La loro oppressione spietata ha acceso la miccia della rivoluzione.

Secondo quanto riportato sulle varie pagine internazionali del Microsoft Store, Far Cry 6 sarà disponibile dal 25 o 26 maggio 2021, a seconda del paese, lo store italiano al momento riporta ancora la data del 18 febbraio, come detto non più valida. Le pagine del gioco confermano poi il supporto allo Smart Delivery su Xbox, effettuando il preordine i giocatori riceveranno l'arma Discos Locos e una skin per Chorizo.

Al momento Ubisoft non ha commentato il leak, restiamo dunque in attesa di capire se Far Cry 6 arriverà effettivamente a maggio del prossimo anno o se la data indicata non corrisponda alla realtà.