Far Cry 6 leak: il trailer di debutto trapela sul web in anticipo!

Dopo il leak di ieri del PlayStation Store di Hong Kong, Ubisoft ha pubblicato il primo teaser di Far Cry 6, rimandando all'Ubisoft Forward per il trailer completo. Trailer che è stato però leakato interamente in questi minuti.

Il video è visibile qui sotto nel post su Reddit, se non volete anticipazioni non premete sul tasto Play, così da non rovinarvi la sorpresa. Non vogliamo spoilerare il contenuto del trailer e dunque ci limitiamo a dirvi che lo stesso si chiude con la data di uscita: 18 febbraio 2021 su PC (via Uplay e Epic Games Store), PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.

Secondo i rumor, Far Cry 6 sarà ambientato sull'isola di Yara (ispirata a Cuba) dove domina Anton Castillo, feroce dittatore interpretato da Giancarlo Esposito, villain che saremo chiamati a combattere nei panni di Dani Rojas. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli, l'annuncio ufficiale di Far Cry 6 è atteso per domani sera, in questa occasione vedremo probabilmente il gioco in azione e la casa francese svelerà nel dettaglio il suo nuovo progetto.