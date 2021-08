Far Cry 6: leakato il nuovo video gameplay su Xbox Series X

Oggi Ubisoft mostrerà un video gameplay di Far Cry 6 su Xbox Series X, il publisher transalpino ha dato appuntamento alle 18:00 ma il video è in realtà già stato leakato ed è visibile online su varie piattaforme.

Nel momento in cui scriviamo il filmato non è disponibile su YouTube in quanto è stato rimosso per violazione di copyright e lo stesso sta accadendo su altri siti di video sharing, in ogni caso una copia del video sta circolando in rete, dunque vi invitiamo a prestare attenzione ad eventuali spoiler.

Oggi pomeriggio alle 18:00 saremo in onda su Twitch per commentare insieme il nuovo gameplay di Far Cry 6, il nuovo shooter di Ubisoft arriverà il 7 ottobre su tutte le piattaforme (anche su Google Stadia, ma non su Nintendo Switch), in occasione della Gamescom abbiamo visto uno story trailer di Far Cry 6 incentrato su Anton Castillo, carismatico villain interpretato da Giancarlo Esposito, attore noto per le apparizioni in serie TV come (tra le altre) Breaking Bad e The Mandalorian.

Non ci resta che attendere poche ore per vedere come si comporta Far Cry 6 in azione, il nuovo video è stato registrato dalla versione Xbox Series X a causa degli accordi commerciali stretti con Microsoft per il marketing del gioco.