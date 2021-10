Far Cry 6 Limited Edition con DLC esclusivo in preordine su Amazon

Far Cry 6 è in dirittura di arrivo e su Amazon è possibile prenotare la Limited Edition del gioco Ubisoft, una versione esclusiva in vendita solamente su Amazon.it e che include un DLC bonus non reperibile altrove.

Far Cry 6 Limited Edition costa 69.99 euro disponibile nei nei formati PS4, PS5 e Xbox (Xbox One e Xbox Series X/S), oltre al gioco questa edizione limitata esclusiva include il Pacchetto Spedizione nella Giungla con una divisa, l'arma SBS e un ciondolo arma. Ma c'è di più perchè effettuando il preordine riceverete anche il Pacchetto Libertad con l'arma Discos Locos e il Chorizo Libertad.

Il nuovo Far Cry sarà disponibile dal 7 ottobre, Far Cry 6 può contare sulla partecipazione di Giancarlo Esposito nel ruolo di Anton Castillo, dittatore che per anni ha messo in atto la sua tirannia sull'isola di Yara, ma adesso è arrivato il momento della resa dei conti.

Ricordiamo che la Limited Edition di Far Cry 6 con il Pacchetto Spedizione nella Giungla è disponibile solamente su Amazon.it e non è in vendita presso altri retailer online o fisici, si tratta di una edizione esclusiva ed unica realizzata per il colosso dell'eCommerce in collaborazione con Ubisoft, disponibile solo fino ad esaurimento scorte.