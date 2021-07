Far Cry 6 'lo fa strano': il lato oscuro del kolossal Ubisoft nel rating ESRB

Con la pubblicazione della scheda ESRB che classifica Far Cry 6 come un gioco "Mature 17+", la rating board americana condivide anche la scheda che descrive i "lati oscuri" del kolossal Ubisoft.

Il rating M dell'ESRB, corrispondente al "nostro" PEGI 18, viene infatti accompagnato da un paragrafo che illustra in maniera sintetica tutti i fattori che hanno contribuito a determinare la valutazione "adulta" della prossima esperienza a mondo aperto di Ubisoft.

Una volta superato il preambolo introduttivo con la descrizione di un titolo che, come facilmente intuibile, proporrà un gameplay incentrato sulle sparatorie e sull'utilizzo delle armi, la scheda dell'ESRB svela dei retroscena sulle attività a cui avremo modo di assistere nei panni di Dani Rojas.

"Nel gioco e nei suoi filmati è possibile assistere a scene di violenza intensa, con personaggi legati o ammanettati che vengono picchiati, presi a calci e/o sparati. Si può assistere anche a persone giustiziate a colpi di arma da fuoco, o uomini che si tagliano la gola con un coltello. In una manciata di scene sono raffigurati cadaveri smembrati con arti recisi in mezzo a pozze di sangue".

La rating board nordamericana si lascia andare anche a dei dettagli "piccanti": "Il gioco contiene anche del materiale sessualmente allusivo, come un soldato che si cimenta nel roleplay con una prostituta esclamando 'pago un sacco di soldi perchè tu faccia quello che ti dico', 'chiamami solo come Mamma', 'quale sarebbe la parola di sicurezza?'. Il gioco contiene poi delle sequenze in cui i giocatori devono bere alcolici, con lo schermo che diventa progressivamente distorto in base alla quantità di alcol ingerito".

Tutto questo, e molto altro, ci attende per il 7 ottobre con l'uscita di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ingannare l'attesa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale che ripercorre la storia di Far Cry tra realismo e follia.