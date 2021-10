Far Cry 6: quanto è grande la mappa del nuovo Open World? Le dimensioni esatte

Far Cry 6 è disponibile dal 7 ottobre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia, pronto ad offrire ai giocatori una nuova, grande mappa da esplorare per tutti i fan della serie in trepidante attesa di prendere parte alla rivoluzione in atto sull'isola di Yara per rovesciare il regime di Anton Castillo.

Nella nostra recensione di Far Cry 6 abbiamo definito il titolo Ubisoft un open world ricco ma anche troppo vasto. A tal proposito, quindi, quanto è grande la mappa di Far Cry 6? Ebbene, il sesto capitolo offre l'ambientazione più vasta mai offerta dal franchise, con il mondo di gioco che si estende per un totale di 88 chilometri quadrati (9400m di altezza per 9400m di larghezza). Nello specifico, due terzi della superficie è coperto dalla terraferma (circa 58km²), mentre i restanti 29km² riguardano gli specchi d'acqua. Attraversare tutto il terreno correndo a piedi da est a ovest (pari a circa 7800m) richiede in tutto 20 minuti di tempo.

Senza dubbio una dimensione notevole mai toccata prima dal franchise, considerato che la mappa di Far Cry 5 offriva dimensioni attorno ai 30km². La vastità dello scenario a disposizione per i giocatori influisce indubbiamente su quante ore servono per finire Far Cry 6: se infatti la campagna principale ha infatti una durata nella media degli odierni open world, coloro intenzionati a voler scoprire ogni singolo dettaglio del gioco Ubisoft potrebbero impiegare diverse decine di ore prima di riuscire a completare al 100% tutti i segreti di Yara. La rivoluzione sarà quindi molto lunga da combattere.