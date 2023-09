Far Cry 6: grazie a una mod, ora si può giocare interamente in VR

Far Cry 6 ci ospita in una meravigliosa quanto ostile isola ispirata alle terre di Cuba. Grazie alla community di modder in VR, in particolar modo grazie al lavoro di Luke Ross e Ian Higton, possiamo riesplorare le bellezze del posto in prima persona grazie alla "R.E.A.L. VR mod".

L'obiettivo della mod, che a detta di chi l'ha provata ha ancora bisogno di qualche piccolo aggiustamento in termini di grafica e comandi, nasce proprio con l'obiettivo di creare un'esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente.

L'amore della community per Far Cry 6 è ancora bello acceso, come dimostra il cosplay di Dani Rojas femminile in compagnia del fido Chorizo. E l'aggiornamento amatoriale in qualche modo "elimina" l'esigenza di vestire i panni degli eroi del gioco per vivere personalmente le loro vicende.

Luke, uno degli autori, sul proprio Patreon ha dichiarato: "È la prima volta che provo a modificare il Dunia Engine e far sì che la mod fosse effettivamente giocabile mi ha richiesto molto più tempo e impegno di quanto mi aspettassi. La sto rilasciando ora perché per me funziona...

Tuttavia, nonostante lo stato un po' approssimativo della mod, i pareri che ho ricevuto dalle persone che l'hanno testata (e le mie impressioni sul gameplay) mi dicono che questo è un gioco che merita davvero di essere sperimentato in VR."

Pronti a ritornare su Far Cry 6? Nel dubbio, avete già consultato la nostra classifica dei Far Cry dal peggiore al migliore?