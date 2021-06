Far Cry 6 non avrà l'editor di livelli: Ubisoft spiega l'assenza della modalità Arcade

Partecipando a una sessione di Domande e Risposte insieme agli altri responsabili del team di sviluppo di Far Cry 6, il Game Director Alexandre Letendre ha confermato l'assenza della modalità Arcade e spiegato perché si è deciso di non integrare alcun tipo di editor di livelli all'interno del kolossal sparatutto.

Durante l'AMA tenutasi su Reddit, il direttore dello sviluppo del nuovo FPS di Ubisoft è intervenuto per sottolineare come "no, la modalità Arcade non è destinata a tornare in Far Cry 6. Rimuovere questa modalità dai nostri piani di sviluppo è stata una decisione difficile da prendere, ma così facendo abbiamo potuto concentrare i nostri sforzi sulla campagna principale per trasportare i giocatori nel cuore di una moderna rivoluzione combattuta con tattiche avanzate di guerriglia".

La conferma dell'assenza della modalità Arcade da parte di Letendre fa così di Far Cry 6 il primo capitolo della serie sprovvisto di un qualsivoglia editor di livelli, eccezion fatta per il primo episodio (comunque ampiamente supportato dalla scena dei modder) e per Far Cry New Dawn che, però, è da considerare a tutti gli effetti come uno spin-off di Far Cry 5 (e lo stesso dicasi per Blood Dragon, il famoso spin-off in salsa synthwave di Far Cry 3).

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre di quest'anno su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna e in una versione console appositamente ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un divertente video sulle armi di Far Cry 6.