Far Cry 6 e non solo: vari giochi Ubisoft sono stati avvistati su Steam

Mentre i fan della saga di Far Cry sono reduci dall'arrivo del nuovo free weekend di Ubisoft per Far Cry 6 negli scorsi mesi, giungono le prime segnalazioni della presenza di Far Cry 6 e altri titoli Ubisoft sullo store digitale di Steam, così da permettere di dare il via a tante nuove avventure anche agli utenti della piattaforma di Valve.

Come intravisto dalla comparsa delle pagine Steam dedicate ai singoli giochi, sappiamo che Far Cry 6, Riders Republic e Tom Clancy's Rainbow Six Extraction giungeranno nei lidi dello store sopracitato. Quando arriveranno i tre titoli in questione? Purtroppo non vi sono le informazioni per ognuno di essi: da quel che possiamo leggere nell'apposita voce delle tre pagine, infatti, sappiamo che Far Cry 6 è ancora sprovvisto di una data d'uscita.

Invece, Riders Republic e Tom Clancy's Rainbow Six Extraction arriveranno rispettivamente l'8 e il 15 giugno 2023. L'uscita dei prodotti in questione è quindi dietro l'angolo: manca poco meno di due mesi per garantire l'accesso a nuova avventure targate Ubisoft anche agli utenti che videogiocano sull'ecosistema PC attraverso la piattaforma ideata da Valve. Tra acrobazie sportive fuori di testa in multigiocatore o esperienze shooter dal forte tatticismo, senza dimenticare l'iconico brand di Far Cry che giunge al sesto capitolo e che alla fine del 2022 ha visto l'arrivo dell'invasione degli alieni in Far Cry 6 con l'espansione Lost Between Worlds, i fan di Ubisoft avranno tante ore di divertimento a propria disposizione.