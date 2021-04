Far Cry 6, come procede lo sviluppo? Ubisoft si prepara a mostrare 'eccitanti contenuti'

Il Game Design Director di Far Cry 6, Ted Timmins, preannuncia l'arrivo di "eccitanti contenuti" dedicati al kolossal sparatutto di Ubisoft in sviluppo per PC, Google Stadia e console con lancio previsto nell'anno fiscale 2021-2022 (ossia entro fine marzo del prossimo anno).

L'ex esponente dei Lionhead Studios (Fable) passato in Ubisoft dopo aver lavorato al sandbox piratesco di RARE Sea of Thieves ha infatti interagito sui social con i tanti fan della serie FPS free roaming di Far Cry per aggiornarci sullo stato di sviluppo del sesto capitolo "maggiore" che vedrà la partecipazione straordinaria dell'attore Giancarlo Esposito.

Alle domande postegli da un suo follower su Twitter, Timmins ha preferito non entrare nei dettagli ma si è detto certo del fatto che "sono in arrivo eccitanti contenuti che mostreremo al pubblico. Ci sarà solo da aspettare un po' ma sono sicuro che i fan ne saranno felici".

Per gli appassionati che desiderano ricevere maggiori informazioni sull'ultimo sparatutto a mondo aperto di Ubisoft e sui passati titoli della serie, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye.it è possibile leggere il nostro speciale sui migliori villain di Far Cry a firma di Gabriele Carollo. Il tutto, nell'attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.