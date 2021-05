Far Cry 6: la nuova figure Leoni di Yara è disponibile al preorder, include un bonus

Quella di ieri è stata una giornata molto ricca per i giocatori in trepidante attesa di Far Cry 6, dal momento che Ubisoft si è finalmente decisa ad offrirci uno sguardo estensivo sul gameplay, la storia e il setting, e a svelare la data d'uscita su tutte le piattaforme.

Contestualmente al reveal, la casa francese ha anche presentato una nuova statuina ufficiale denominata "Leoni di Yara", una fedele riproduzione della coppia di antagonisti di Far Cry 6, Antón e Diego Castillo, che nel gioco sono doppiati dalle star di Hollywood Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) e Anthony Gonzalez (Coco). Seduto sul trono del padre, l'erede di Yara impugna con attenzione la pistola di Antón, una M1911 calibro .45 su cui è inciso lo stemma di famiglia.

Alta 26 cm e realizzata in PVC, la figure - che potete ammirare nei dettagli nella galleria in calce a questa notizia - viene descritta da Ubisoft come "una riproduzione estremamente realistica, impreziosita da dettagli e trame di qualità". Include anche un codice unico che sblocca un ciondolo arma in-game, il "Leone di Yara", e può già essere preordinata su Ubisoft Store al prezzo di 59,99 euro con consegne a partire dal 7 ottobre 2021, lo stesso giorno in cui Far Cry 6 verrà lanciato sul mercato nelle edizioni nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's per PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Se non lo avete ancora fatto, guardate il gameplay reveal di Far Cry 6.