Far Cry 6 e il nuovo, pesante aggiornamento su PS5: ben 90GB di download

Far Cry 6 accoglie il Title Update 2, che apporta una serie di migliorie sul fronte del gameplay e risolve una lunga serie di bug che penalizzavano tutti gli aspetti principali della produzione, dalle missioni alla co-op passando anche per la Photo Mode.

Eppure, dopo una missione del DLC con Danny Trejo in Far Cry 6 pubblicata per errore, senza dimenticare i giocatori indispettiti per la mail di Ubisoft sui progressi in Far Cry 6, a far discutere è adesso il peso del nuovo aggiornamento, che risulta molto pesante soprattutto su console PlayStation. Se infatti su PS4 il Title Update 2 richiede tra i 49 ed i 60 gigabyte a seconda della regione per essere installato, su PS5 lo spazio necessario arriva addirittura alla bellezza di 90GB, una cifra insolitamente alta alla luce dei perfezionamenti apportati. Migliore, ma comunque impegnativa, anche la situazione su PC, con gli utenti costretti a scaricare in tutto 54GB di nuovi dati che si aggiungono ai 47 per le textures HD. Gli utenti Xbox invece possono rifiatare maggiormente in quanto per loro il peso del download si attesta tra i 13 e i 20GB: un divario piuttosto ampio rispetto alle altre piattaforme.

Ad ogni modo, il Title Update 2 porta in dote perfezionamenti in termini di gameplay, aggiustando il respawn dei nemici in aree quali Jose's Island e Martinez Airstrip, ed aggiungendo nuove sfide settimanali e giornaliere. Il grosso dell'aggiornamento riguarda comunque la risoluzione di bug e glitch, quali caricamenti in loop, problemi di interfaccia, costante vibrazione del controller durante la Photo Mode e l'eventuale freeze di 60 secondi del gioco uscendo da una partita Co-op. Inltre, viene rimossa la citata missione con Danny Trejo pubblicata in anticipo rispetto ai tempi. Sul forum ufficiale di Ubisoft è possibile trovare il changelog completo del Title Update 2.