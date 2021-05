Far Cry 6, nuovo trailer in arrivo venerdì? Spunta il filmato di una statua

Far Cry 6 sarebbe dovuto arrivare sul mercato lo scorso 18 febbraio, ma i rallentamenti allo sviluppo provocati dalla pandemia hanno costretto Ubisoft a rinviare l'uscita in una non meglio precisata data nell'anno fiscale 2021/2022, che si conclude il 31 marzo 2022.

Dopo mesi di silenzio da parte della casa francese, sembra che qualcosa stia finalmente per muoversi, stando a quanto rivelato da un misterioso leaker da poco approdato su Reddit. L'utente in questione, appena registratosi sulla piattaforma social, ha anticipato la pubblicazione di un nuovo trailer di Far Cry 6 fissata per le ore 19:15 di venerdì 28 maggio. L'informazione è stata accolta con diffidenza, ma dopo qualche ora l'utente è tornato su Reddit per condividere il filmato di presentazione di una nuova statua di Ubisoft Collectibles denominata "Lions of Yara" e raffigurante Anton e Diego Castillo, ossia i personaggi - uno dei quali interpretato da Giancarlo Esposito - che abbiamo già avuto modo di vedere nel trailer dell'annuncio di Far Cry 6. Trovate il video della statua qui.

Restiamo in attesa di una conferma ufficiale da parte di Ubisoft. Far Cry 6, ricordiamo, è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Amazon Luna. La statua risulta essere inedita, dal momento che non è inclusa in nessuna delle edizioni di Far Cry 6 già annunciate in passato.