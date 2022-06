Far Cry 6: in offerta ora su Amazon a soli 19,90 euro, un prezzo incredibile

Far Cry 6 è un videogioco d'azione-avventura sviluppato da Ubisoft Montreal e Ubisoft Toronto, è il nono capitolo della serie. Il giocatore assume il controllo di un rivoluzionario che ha intenzione di ribellarsi alla dittatura di una fittizia isola caraibica, per ridare la libertà al proprio popolo.

Il gioco è in super offerta su Amazon al prezzo di 19,90 euro, invece di un prezzo di listino di 69,99 euro. L'edizione in promozione ora è quella con copertina per PS4, aggiornabile gratuitamente alla versione per PS5 una volta inserito il disco di gioco nella console.

Clicca qui per acquistare Far Cry 6 al prezzo più basso di sempre



Il gioco è venduto da un venditore terzo, spedito da Amazon stessa, quindi con garanzia totale per ogni tipo di problema e reso gratuito in caso non siate soddisfatti dell'acquisto.

Su Amazon in questi giorni sono in offerta tantissimi altri videogiochi, vi consigliamo di seguire il link alla nostra pagina delle offerte per non perdervi mai le migliori promozioni per tutte le piattaforme che giornalmente vi segnaliamo.

Vi ricordiamo inoltre che le spedizioni sono sempre gratuite se siete abbonati ad Amazon Prime, se non avete l'abbonamento attivo è sempre possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni. Amazon Prime può essere attivato gratis per 30 giorni, senza obbligo di rinnovo.