Far Cry 6, un open world ricco, ma troppo vasto: pregi e difetti nella nostra video recensione!

La ricca rassegna di carismatici villain della serie Far Cry si prepara ad accogliere una prestigiosa new entry: l'attore Giancarlo Esposito (Breaking Bad; The Mandalorian) vestirà infatti i panni del dittatore Anton Castillo nel nuovo capitolo della saga.

Ambientato sull'immaginaria Isola di Yara, il nuovo open world Ubisoft approderà su PC e console di vecchia e nuova generazione il prossimo 7 ottobre 2021. In vista del Day One, il nostro Giuseppe Arace ha potuto indossare i panni di guerrigliero ribelle, imbracciando le armi con l'obiettivo di abbattere la dittatura tropicale. Dopo diverse decine di ore trascorse in un immaginario ricco di attività e possibilità, ma caratterizzato da diversi difetti, è giunto il momento di scoprire il responso finale di Everyeye sulla produzione.

Per presentare nel dettaglio tutti i pregi e i difetti della nuova produzione a firma Ubisoft, la Redazione ha confezionato l'immancabile video recensione dedicata a Far Cry 6. Come sempre, potete trovare il ricco filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye. Tra sanguinose repressioni, rivolte civili, bizzarri personaggi e una peculiare selezione di fidati amici animali, non ci resta che augurarvi una buona visione! Raccoglierete l'appello di Yara e imbraccerete le armi come Dani Rojas o sceglierete di osservare la repressione di Anton Castillo da lontano?