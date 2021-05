Far Cry 6: panorami e inquadrature di Yara nelle cartoline di Ubisoft

Mentre cresce l'attesa per il Gameplay Reveal di Far Cry 6, Ubisoft ha mostrato tantissime cartoline digitali dedicate allo scenario di Yara nel conto alla rovescia per il video dello sparatutto open world.

Tra scorci panoramici, inquadrature e cartoline per turisti, il countdown del video di Far Cry 6 rende ancora più evidente lo sforzo profuso da Ubisoft nel fare della nazione-isola di Yara uno degli elementi cardine dell'esperienza di gioco.

A tal proposito, vale la pena riprendere le dichiarazioni condivise nei mesi scorsi da Navid Khavari: il Narrative Director di Far Cry 6, riferendosi proprio a Yara e alla sua struttura open world, ha spiegato che una delle novità più importanti di questo ultimo episodio della saga FPS sarà rappresentata dalla presenza di una città di dimensioni ragguardevoli come Esperanza, la capitale del fittizio stato di Yara ispirato a Cuba.

Con un commento affidato alle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, Khavari riferì appunto che "il nostro team ha svolto un lavoro incredibile ed è un onore sapere che questo sarà il primo Far Cry ad avere una grande città da esplorare. [...] Sarà la sede centrale del potere dittatoriale di Anton, è qui che si trova la maggior parte dei suoi sostenitori e, dal punto di vista narrativo, ti sentirai come se ti stessi avventurando nella tana del leone".

Per avere un'idea più compiuta delle innovazioni ludiche basate sulla verticalità garantita dal nuovo scenario urbano di Esperanza, non ci resta che attendere lo show vero e proprio con il gameplay reveal di Far Cry 6.