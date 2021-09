Far Cry 6 su PC: le prodezze di Ray Tracing e FidelityFX nel nuovo trailer

Oggi Ubisoft ha diffuso una corposa serie di informazioni sulla versione PC di Far Cry 6 tramite la pubblicazione di un nuovo trailer che mette in evidenza la bontà grafica di questa specifica edizione del gioco alla quale sta lavorando il team di Ubisoft Kiev.

Come abbiamo potuto scoprire grazie ai requisiti di sistema della versione PC di Far Cry 6, il gioco potrà girare anche sulle macchine meno aggiornate, ma chiunque disponga di hardware di ultima generazione sarà in grado di sfruttare una serie di funzionalità esclusive come il Ray Tracing e l'AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). In aggiunta a queste opzioni grafiche, il titolo ambientato a Yara includerà anche una vasta gamma di impostazioni relative all'accessibilità, grazie alle quali gli utenti possono modificare i colori, personalizzare i comandi o abilitare il text-to-speech. Il gioco includerà anche un benchmark grazie al quale si potranno testare vari preset grafici per trovare quello più adatto alla configurazione in uso.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il titolo Ubisoft approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 7 ottobre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Steam, Epic Games Store e Uplay), Google Stadia e Amazon Luna.

Avete già dato un'occhiata al nostro provato di Far Cry 6 a cura di Giuseppe Arace?