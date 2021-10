Far Cry 6: PETA si scaglia contro Ubisoft per il 'deplorevole' minigioco sui galli

Alla PETA non è piaciuto il minigioco in stile picchiaduro di combattimenti tra galli incluso in Far Cry 6. Anzi, ne è rimasta talmente infastidita da aver chiesto ad Ubisoft la rimozione di tale contenuto dal suo nuovo open world disponibile dall'8 ottobre 2021 su PC, Google Stadia e le console Playstation e Xbox.

Del controverso minigioco finito sotto la lente della PETA ve ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Far Cry 6, analizzandolo assieme a tutti gli altri numerosi contenuti offerti dal nuovo episodio della serie. Nel comunicato inviato alla testata TheGamer, l'associazione animalista ha espresso tutto il proprio disappunto sul controverso minigioco: "Trasformare un sport violento e sanguinoso come il combattimento tra galli in uno scontro in stile Mortal Kombat è ben lontano dal potersi considerare innovativo, dato che la società odierna si oppone fortemente agli animali costretti a lottare fino alla morte", dichiara Alicia Aguayo, senior manager di PETA Latino. "I galli usati nei combattimenti - prosegue Aguayo - sono dotati di lame affilate che lacerano la carne e le ossa, causando ferite fatali. PETA Latino sollecita Ubisoft a rimuovere questo deplorevole minigioco e sostituirlo con uno che non glorifichi la crudeltà verso gli animali".

Al momento Ubisoft non ha risposto alla richiesta dell'associazione. Nel frattempo ecco invece come gira Far Cry 6 su PS5 e Xbox Series X in un video confronto.