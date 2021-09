Far Cry 6: il pollo Chicharron dà inizio alla rivoluzione nello spot TV

Chicharron, il gallo da combattimento che ritroveremo tra gli Amigos animali di Far Cry 6, è l'insolito protagonista dello spot TV confezionato da Ubisoft per raccontare la battaglia che esploderà per le strade di Esperanza tra i guerriglieri di Yara e i soldati del Dittatore Anton Castillo.

Lo spettacolare trailer in computer grafica sfornato dalle fucine di Ubisoft ci offre uno spaccato delle tensioni sociali che attraversano le strade yarane, facendoci osservare il tutto con gli occhi del gallo da combattimento Chicharron.

Nello spot TV non mancano nemmeno i (più che doverosi) riferimenti al gameplay rappresentati dall'esplosivo arsenale a disposizione della protagonista Dani Rojas, come pure alla libertà concessa all'utente nella scelta delle attività da svolgere e delle sfide da affrontare per rovesciare il sanguinario regime di Castillo con l'aiuto degli abitanti di Yara che organizzeranno la resistenza approntando i Campi dei Guerriglieri di Far Cry 6.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del "ruspante" video promozionale di Ubisoft, ma prima vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.