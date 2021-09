Far Cry 6: preload ora disponibile, svelato il peso su Xbox

Sebbene manchino ancora alcuni giorni al debutto ufficiale del nuovo sandbox open world, sembra proprio che Far Cry 6 sia già disponibile per essere pre-scaricato, quantomeno su console Xbox.

A confermarlo è lo screenshot catturato da un giocatore e riportato dall'account Twitter IdleSloth. Come potete ossevare, il nuovo capitolo di Far Cry che ci porterà a vivere una tumultuosa avventura in quel di Yara è già pre-installabile sulle console Microsoft, e per portare a termine l'intera operazione sarà necessario scaricare un totale di 43.34GB di dati (un leak aveva svealato un peso di 38.94GB per la versione PlayStation 5 priva della patch del day one). Sfortunatamente non vengono riportati ulteriori dettagli, e non sappiamo con certezza di quale versione del gioco si tratti, né se il preload sia effettivamente partito su tutte le piattaforme.

Ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e Amazon Luna. Recentemente, Ubisoft ha svelato tutti i dettagli tecnici delle edizioni next-gen del gioco, che su PS5 e Xbox Series X|S girerà in 4K/60fps ma privo dei benefici del Ray Tracing. In attesa di fare in prima persona la conoscenza del dittatore Anton Castillo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Far Cry 6 per gli ulteriori approfondimenti.