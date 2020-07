Far Cry 6 è un prequel? Spunta in rete una teoria dei fan

Nel corso delle ultime ore abbiamo assistito ai leak di Far Cry 6, gioco spuntato per errore sul PlayStation Store di alcune nazioni svelando al mondo intero non solo i primi dettagli sulla trama ma anche la partecipazione di Giancarlo Esposito, il Gustavo "Gus" Fring di Breaking Bad, come principale villain.

Stando alle parole dei fan più accaniti della serie Ubisoft, l'immagine di copertina del gioco potrebbe nascondere un interessante dettaglio sulla trama. Osservando con molta attenzione la box art del gioco, che mostra il temibile Anton Castillo, dittatore di Yara, e il suo giovane figlio Diego, possiamo infatti notare come il ciglio destro del ragazzino presenti una cicatrice pressoché identica a quella di Vaas, il cattivone di Far Cry 3 che ha poi ispirato tutti quelli presenti nei successivi capitoli. Secondo le teorie degli appassionati, quindi, il nuovo Far Cry 6 potrebbe non essere altro che un prequel del terzo capitolo, che ci mostrerà la lenta discesa verso la follia del ragazzo, che diventerà così il folle sanguinario che abbiamo visto e apprezzato nello shooter con visuale in soggettiva targato Ubisoft.

In attesa di scoprire quale sia la verità, vi ricordiamo che l'appuntamento è fissato all'Ubisoft Forward di domani sera alle ore 21:00, quando Ubisoft annuncerà in maniera ufficiale il gioco. Sapevate che seguendo la diretta sul canale Twitch di Everyeye potrete sbloccare i Twitch Drops di Assassin's Creed Valhalla e The Division 2 oltre ad una copia gratuita di Watch Dogs 2?