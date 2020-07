Far Cry 6 pronto ad accogliere Gus Fring? Report sull'attore di Breaking Bad!

Nel corso di una recente intervista il noto attore Giancarlo Esposito ha svelato che sarà l'interprete di un nuovo videogioco, senza però offrire molti indizi sulla sua possibile identità.

Dialogando con la redazione di Collider, il professionista della recitazione ha infatti semplicemente anticipato che si tratta di un progetto "enorme" e che la registrazione della sua performance ha richiesto l'utilizzo di una tecnologia che ha posto una sfida al suo tradizionale modo di approcciarsi alla professione. Null'altro è stato rivelato in merito da Giancarlo Esposito, attore divenuto particolarmente noto tra il grande pubblico grazie alla propria interpretazione del personaggio di Gus Fring all'interno di Breaking Bad e nel successivo spin-off Better Call Saul. Di recente, l'interprete è inoltre entrato a far parte del cast di Star Wars: The Mandalorian, serie TV spin off ambientata nell'universo di Guerre Stellari, accolta con grande favore dai fan della Galassia Lontana Lontana.



Ora, tuttavia, sembra che siano emerse alcune possibili anticipazioni su quello che sarà il videogioco pronto a ospitare Giancarlo Esposito. Da parte della redazione di GameReactor non sembrano infatti esservi dubbi: l'interprete di Gus Fring sarà parte del cast di Far Cry 6. Il gioco, prosegue il report, sarà probabilmente svelato in occasione dell'evento Ubisoft Forward, appuntamento streaming sostitutivo della tradizionale conferenza E3. Al momento, si tratta ovviamente di semplici rumor, ma con lo show digitale fissato per il 12 luglio, l'attesa per saperne eventualmente di più non sarà lunga!