Far Cry 6, la protagonista indossa un orologio Hamilton: la collaborazione con Ubisoft

Ubisoft ha finalmente appagato la nostra curiosità svelando la data d'uscita di Far Cry 6, il primo video gameplay e le nuove meccaniche di gioco, tra cui la possibilità di creare armi fai-da-te, ma il nuovo shooter open-world non ha ancora terminato di stupire.

Grazie una partnership con Hamilton, la protagonista dell'avventura potrà indossare una fedele riproduzione digitale di un orologio della casa statunetense, un Khaki Field Titanium Automatic per la precisione. Potrà essere ottenuto completando una pericolosa missione, e fornirà, a detta di Hamilton, "vantaggi e funzioni di gioco" non meglio specificate. Potete ammirarlo nello screenshot allegato in basso.

"L’integrazione del Khaki Field Titanium Automatic di Hamilton come parte dell’equipaggiamento nel gioco non è solo riuscita al meglio dal punto di vista grafico, ma offre anche al giocatore alcuni vantaggi, con un colpo di scena in pieno stile Far Cry", ha dichiarato il Game Content Director di Ubisoft Omar Bouali.

"Ogni particolare è cruciale quando crei un mondo virtuale, che sia pensato per il grande schermo o per un videogioco", ha invece spiegato Vivian Stauffer, CEO di Hamilton. "Siamo sempre all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia, perciò sembrava logico ampliare la nostra esperienza cinematografica al mondo dei videogiochi. Khaki Field Titanium Automatic è l’orologio perfetto per il mondo avventuroso di Far Cry 6, e conferisce ancora più realismo alla storia di questa Rivoluzione".

Far Cry 6 verrà lanciato il 7 ottobre su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia nelle edizioni Standard, Gold, Ultimate e Collector's, alle quali si unisce la Yara Edition esclusiva di GameStop. Ubisoft ha confermato che Far Cry 6 girerà a 4K 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, assicurando al contempo una buona resa delle versioni PS4 e Xbox One.