Far Cry 6: qual è la vostra arma fai da te preferita? Votate nel sondaggio su Instagram

Una delle particolarità di Far Cry 6 è il suo vastissimo arsenale a disposizione per i giocatori, ancora più ampio rispetto al passato. Che si tratti di acquistarle nei negozi, trovarle esplorando l'isola di Yara, oppure ricevendole come ricompensa al termine di una missione, il numero di armi presenti è impressionante.

Data la grande quantità di bocche da fuoco che è possibile utilizzare (a tal proposito vi rimandiamo al nostro approfondimento sulle migliori armi di Far Cry 6), ciascun giocatore avrà passato molto tempo a sperimentarle tutte così da trovare le sue preferite, da utilizzare regolarmente nelle missioni più caotiche ed impegnative della produzione firmata Ubisoft. Quali sono le migliori? Potete farcelo sapere votando nel nostro grande sondaggio sulle migliori armi fai da te di Far Cry 6.

Come bisogna fare è semplice: dovrete recarvi sulla profilo Instagram di Everyeye e votare la vostra preferita tra le numerose opzioni a disposizione nel post dedicato. Qualche nome? El Pequeno, La Varita, El Susurro, Zeusito, la Clavadora e il Tostador, solamente per citarne alcune, su Instagram trovate le immagini di tutte le armi con relative descrizioni, votate scrivendo nei commenti il nome o il numero corrispondente del reel nel post, a voi la parola e buon divertimento!