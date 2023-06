Far Cry 6: quando esce su PlayStation Plus e che piano serve per scaricarlo?

Il giorno che molti di voi stavano aspettando sta finalmente per giungere. Tra non molti giorni, Far Cry 6 arriverà in PlayStation Plus. Quando verrà aggiunto al catalogo esattamente? E quale abbonamento serverà per giocarlo? Ecco a voi tutte le risposte che state cercando.

Quando esce Far Cry 6 su PlayStation Plus?

L'attesa non sarà molto lunga. Far Cry 6 arriverà nel servizio in abbonamento di casa PlayStation nella giornata di martedì 20 giugno 2023, seguendo le orme Far Cry 5 aggiunto al catalogo nel mese di dicembre dello scorso anno.

Quale abbonamento servirà per giocarlo?

Far Cry 6 non sarà accessibile a tutti i giocatori abbonati a PlayStation Plus, bensì solamente a quelli iscritti dal piano Extra in su. In altre parole:

Se avete una sottoscrizione attiva a PlayStation Plus Essential (il piano base), non potrete né scaricarlo né giocarlo;

Se siete iscritti a PlayStation Plus Extra (13,99 euro al mese, 39,99 euro al trimestre o 99,99 euro all'anno) oppure a PlayStation Plus Premium (16,99 euro al mese, 49,99 euro al trimestre o 119,99 euro all'anno) potrete scaricarlo e giocarlo tranquillamente sia su PS4 che su PS5.

Questo è tutto ciò che dovete sapere, adesso non vi resta che attendere il lancio del gioco in PlayStation Plus Extra e Premium fissato per martedì 20 giugno. Assieme a Far Cry 6, troverete anche molti altri videogiochi , tra cui Soulstice, Deus Ex Mankind Divided, Redout 2 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, giusto per citarne alcuni. Nell'attesa, potete informarvi sul gioco leggendo la nostra recensione di Far Cry 6