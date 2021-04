Far Cry 6: il dietro le quinte del reveal trailer mostra le tecniche di animazione in CG

Un nuovo video dietro le quinte diffuso da Ubisoft mette in mostra l'incredibile lavoro con cui è stato possibile dar vita al trailer di annuncio di Far Cry 6, il nuovo capitolo della serie sparatutto open world.

Sebbene i giocatori siano in paziente attesa di dare un occhio a del materiale completamente inedito, ciò che trovate in calce alla notizia saprà sicuramente interessare coloro che sono curiosi di conoscere più da vicino i modus operandi adottati da Ubisoft per la creazione dei suoi trailer, notoriamente molto scenici e di grande impatto. La compagnia, per la verità, si è avvalsa del supporto di Unit Image, studio specializzato in animazione in CG, i cui lavori sono stati approfonditi tramite il filmato dietro le quinte in questione.

Durante le sequenze mostrate possiamo dare uno sguardo alla performance di Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), qui nei panni del dittatore Antòn Castillo, ma anche del giovane Diego Castillo, interpretato da Anthony Gonzalez. Viene mostrato non solo il lavoro di animazione, ma anche le tecniche di applicazione delle texture, delle ombre e dell'illuminazione.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che, dopo essere stato rinviato nei mesi precedenti, Far Cry 6 non ha ancora ricevuto una nuova data di lancio ufficiale da parte di Ubisoft. Il publisher d'Oltralpe ha preannunciato l'imminente arrivo di importanti novità riguardo a Far Cry 6.