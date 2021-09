Far Cry 6 e Resident Evil Village gratis per chi acquista PC e laptop AMD Ryzen e Radeon

Mentre prosegue il dibattito sulle migliorie grafiche e prestazionali di FidelityFX su PS5 e Xbox Series X/S, AMD lancia una nuova promozione rivolta a tutti gli appassionati di PC gaming desiderosi di aggiornare la propria postazione videoludica.

Con il nuovissimo bundle Raise the Game System, il colosso tecnologico di Santa Clara consente infatti a tutti gli acquirenti di un nuovo PC desktop o laptop equipaggiato con un processore Ryzen e una scheda video Radeon di ricevere gratis Far Cry 6 e Resident Evil Village.

L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che acquisteranno un sistema desktop idoneo alimentato da una CPU AMD Ryzen 5000 o 3000 e AMD Radeon RX Serie 6000, come pure gli appassionati che rivolgeranno le proprie attenzioni su un laptop gaming con processore Ryzen 5000 H-Series mobile e GPU Radeon RX 6000M Series.

Per aderire alla promozione, basta seguire le indicazioni offerte da AMD sui PC e laptop idonei per riscattare una copia digitale a zero euro di Far Cry 6 e Resident Evil Village acquistando un computer fisso o portatile sul sito ufficiale dell'azienda californiana o presso i rivenditori che partecipano all'offerta. Il termine ultimo per accedere alla promozione è il 29 gennaio 2022.