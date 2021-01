Far Cry 6: un retailer olandese ha svelato la data di lancio?

Inizialmente previsto all'uscita per il 18 febbraio di quest'anno, Far Cry 6, il nuovo capitolo della celebre serie open world, è stato in seguito rinviato dalla compagnia da Ubisoft. Un retailer olandese potrebbe ora aver svelato la nuova data di lancio del gioco.

Dopo il leak proveniente dall'Xbox Store che ne suggeriva la pubblicazione nel corso del prossimo mese di maggio, ecco che trapela un'altra possibile data per il gioco con Giancarlo Esposito. Come riportato dall'utente Twitter Idle Sloth, il rivenditore olandese Proxis ha segnato il 30 aprile 2021 come giorno fissato per l'uscita del nuovo sparatutto a mondo aperto di Ubisoft. Come spesso accade in questi casi, potrebbe trattarsi di un semplice placeholder del negozio online, ma non sembra così irrealistico pensare che il gioco possa arrivare in questa data considerando che sarebbe compresa all'interno dell'anno fiscale 2021-2022, ovvero il lasso di tempo in cui sia Far Cry 6 che Rainbow Six Quarantine verranno pubblicati da Ubisoft. In ogni caso, vi invitiamo ad attendere che siano i vertici della compagnia ad esprimersi nuovamente riguardo alla questione.

In attesa dunque di eventuali conferme o smentite, vi ricordiamo che Far Cry 6 è atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One.