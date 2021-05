Far Cry 6, reveal del gameplay fissato per questo venerdì: seguitelo con noi!

I rumor c'hanno preso ancora una volta. Dopo le anticipazioni fornite nei giorni scorsi da un misterioso utente su Reddit, è arrivata la conferma ufficiale: venerdì verrà mostrato il gameplay di Far Cry 6.

Far Cry 6 è stato annunciato molto tempo fa con un trailer che ha confermato l'ambientazione (l'isola di Yara ispirata a Cuba) e la partecipazione di Giancarlo Esposito in qualità di villain ma, complice anche il rinvio dell'uscita (inizialmente prevista per lo scorso 18 febbraio), non si è mai mostrato ufficialmente in un vero e proprio gameplay. Per fortuna tra appena due giorni Ubisoft porrà rimedio a questa mancanza: il reveal del gameplay di Far Cry 6 è fissato per le ore 18.30 di venerdì 28 maggio sui canali ufficiali di Ubisoft, ma siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 18:00 per seguire la presentazione assieme ai nostri redattori.

Verrà annunciata anche la data d'uscita? Lo scopriremo molto presto, nel frattempo vi ricordiamo che Far Cry 6 è in sviluppo per PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Amazon Luna e Google Stadia. Nonostante siano già state rese note le edizioni speciali di Far Cry 6, lo stesso leaker di cui sopra ha svelato una nuova statua della famiglia Castillo.