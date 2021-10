Far Cry 6: risolto il problema dell'upgrade gratuito bloccato da PS4 a PS5

Negli scorsi giorni diversi utenti hanno segnalato update impossibili da PS4 a PS5 per Far Cry 6. Messa al corrente della situazione, Ubisoft si è subito mobilitata per risolvere quanto prima l'errore e venire incontro alle esigenze dei giocatori.

Sebbene ci siano voluti alcuni giorni, arriva la buona notizia: il colosso francese ha risolto ogni problematica relativa all'upgrade gratuito su console Sony, che può adesso essere eseguito senza nessun problema da parte degli appassionati. L'inconveniente con l'aggiornamento gratuito aveva coinvolto in particolare i giocatori europei del Regno Unito, Germania e Grecia che avevano acquistato il gioco in formato retail: in questi territori Ubisoft ha per errore distribuito la versione russa di Far Cry 6, che ha quindi reso impossibile effettuare il passaggio da PS4 a PS5 a molti giocatori. Adesso anche coloro in possesso dell'edizione russa non dovranno più preoccuparsi dell'inconveniente.

In ogni caso, la situazione potrebbe non aver coinvolto alla fine troppi acquirenti: le vendite retail UK di Far Cry 6 sono calate del 70% rispetto a quanto fatto registrare da Far Cry 5 al momento del suo debutto. Quasi la metà delle copie totali vendute, comunque, riguardano la versione PS5, mentre non è chiaro al momento come stiano andando i risultati commerciali in ambito digitale.