Far Cry 6, rivoluzione in musica: ascolta la Colonna Sonora Originale

Con ancora negli occhi le splendide scene dello spot TV di Far Cry 6 con il pollo Chicharron, Ubisoft ci rituffa nelle atmosfere rivoluzionarie dello sparatutto a mondo aperto per farci ascoltare la Colonna Sonora Originale.

A rendere ancora più immersiva l'esperienza da vivere esplorando la dimensione caraibica di Yara ci penserà Pedro Bromfman, il musicista e produttore brasiliano che ha firmato le colonne sonore della serie TV Narcos, del remake di Robocop e, per rimanere in tema videoludico, di Max Payne 3, Elite Squad e Need for Speed Heat.

Nel presentare questa importante collaborazione, Ubisoft descrive le 21 tracce della Soundtrack ufficiale di Far Cry 6 come il perfetto sottofondo sonoro delle ambientazioni che visiteremo e delle attività che svolgeremo interpretando Dani Rojas. Lo stesso Bromfman spiega come "l'album è basato su una partitura molto moderna, contaminata da un lussureggiante panorama sonoro, percussioni incalzanti, strumenti processati e una tonnellata di sintetizzatori. Abbiamo cercato di catturare l’anima di Yara e i suoi personaggi basando la colonna sonora sulla musica tradizionale latino-americana e caraibica, pur rimanendo completamente liberi di sperimentare con suoni, elementi e tecniche, nella speranza di creare qualcosa di fresco ed unico".

La Colonna Sonora Originale di Far Cry 6 può essere acquistata e ascoltata in anteprima sulle maggiori piattaforme di streaming musicale. Prima di lasciarvi al video sulla soundtrack dello sparatutto a mondo aperto di Ubisoft Toronto, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.