Far Cry 6: il ruolo di Giancarlo Esposito nel focus di Ubisoft

Nell'impaziente attesa dei fan per l'uscita di Far Cry 6, Ubisoft decrive la collaborazione sancita con Giancarlo Esposito e la sua importanza nel dare forma al progetto del kolossal sparatutto, aiutando gli sviluppatori a concretizzare la visione di un villain spietato come il Dittatore Anton Castillo.

Grazie alla collaborazione con Esposito, i designer della nuova esperienza FPS ambientata nella dimensione di Far Cry riferiscono infatti aver potuto trarre ispirazione dal celebre attore di Breaking Bad e della serie di The Mandalorian per evolvere e stratificate ulteriormente il carattere del villain di Far Cry 6.

La partecipazione di Giancarlo Esposito nel cast di Far Cry 6, a detta del colosso videoludico francese, rientra quindi nell'alveo delle attività portate avanti dall'azienda per consacrare il gaming a forma d'intrattenimento ideale, merito dell'evoluzione delle esperienze interattive più moderne e dell'influsso creativo portato dalle interpretazioni dei grandi attori coinvolti.

In calce alla notizia trovate alcune foto riprese dalle sessioni di motion capture, insieme ai render in alta definizione della key art e agli scatti del backstage dell'ultimo video di Far Cry 6 con Giancarlo Esposito. Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, Amazon Luna e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.