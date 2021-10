Far Cry 6, dalla Russia per errore: Ubisoft sbaglia la distribuzione, upgrade PS5 bloccato

Alcuni giocatori europei desiderosi di testare Far Cry 6 in azione su PS5 tramite l'upgrade next gen legato all'acquisto della versione PlayStation 4 del gioco sono incappati in una spiacevole scoperta.

Pare infatti che diversi avventurieri pronti a sbarcare sulle coste di Yara si siano infatti visti consegnare per errore l'edizione russa del titolo Ubisoft. La software house francese, che aveva compiuto il medesimo errore già con la commercializzazione di Assassin's Creed: Valhalla, avrebbe infatti avuto alcuni problemi con la distribuzione del gioco nel Vecchio Continente.

In particolare, l'edizione retail per PlayStation 4 di Far Cry 6 destinata alla Russia avrebbe raggiunto gli scaffali di diversi negozi di Gran Bretagna, Grecia e e Germania. Gli acquirenti si sarebbero accorti dell'errore solamente al momento del tentato upgrade gratuito alla versione PlayStation 5 dell'open world. Il procedimento, infatti, risulta in questo caso bloccato, con l'unica possibile soluzione affidata alla creazione di un account PlayStation russo. Questo stratagemma, pur consentendo di effettuare l'upgrade alla versione PS5, non consente però di riscattare gli eventuali bonus legati all'acquisto di versioni speciali di Far Cry 6.



Per il momento, da Ubisoft non sono giunte indicazioni precise in merito alla problematica, con gli aspiranti rivoluzionari in attesa di una guida su come conquistare l'isola di Yara in Far Cry 6 anche su PS5, nonostante l'acquisto della versione geografica errata.