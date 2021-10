Far Cry 6: quali segreti nascondono i misteriosi codici QR?

Far Cry 6 nasconde nella mappa una serie di codici QR da leggere con lo smartphone... ma cosa succede esattamente una volta decifrato un QR Code? Un video ci permette di scoprirlo e vi avvisiamo, ci sono tanti segreti ed easter egg...

Uno dei QR Code rimanda ad un misterioso contenuto post lancio di Far Cry 6, probabilmente legato al multiplayer o magari ad un Battle Royale ambientato su Yara, ma si tratta solamente di supposizioni. Il codice QR posto invece sul collare del cane robot permette di sbloccare un contenuto extra su Far Cry 3 Blood Dragon, inoltre con la scansione di tutti i codici QR sparsi per Yara sarà possibile sbloccare l'accesso ad un nuovo video tratto dalla serie animata Captain Laserhawk A Blood Dragon Remix.

Questi sono solo alcuni dei contenuti extra nascosti nei codici QR ed è probabile che nelle prossime ore ne verranno svelati molti altri. Per saperne di più sul nuovo gioco Ubisoft vi rimandiamo alla recensione di Far Cry 6 ricordandovi che il sesto episodio di Far Cry è disponibile da oggi su PC e tutte le console, ad eccezione di Nintendo Switch. Lo sapevate? Far Cry 6 ha una finale segreto da sbloccare ma per il momento non vogliamo dirvi di più per non rovinarvi la sorpresa.