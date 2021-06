Far Cry 6: dalla sparachiodi al lanciafiamme, le armi si mostrano in divertenti trailer

Nel corso della serata il canale YouTube ufficiale di Ubisoft ha accolto una serie di brevi trailer con attori in carne ed ossa che ha l'obiettivo di presentare ai fan alcune delle più letali armi di Far Cry 6.

Si tratta di una serie composta da quattro filmati in cui è possibile vedere all'opera un certo Richard, bizzarro personaggio proveniente da Yara che nel suo laboratorio sfrutta oggetti di uso comune per dare vita a delle pericolose armi da affidare ai membri della resistenza. In ciascun video possiamo prima vedere l'uomo alle prese con la fabbricazione delle armi e poi, solo in alcuni episodi, assistere ad una breve sequenza in game che mostra l'arma o il gadget in movimento. Al momento i video ci permettono di scoprire qualche dettaglio aggiuntivo sul lanciafiamme, sulla sparachiodi, sulla mitragliatrice posizionabile e su una specie di jet-pack.

Prima di lasciarvi ai vari filmati dedicati alle armi dell'open world Ubisoft, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Far Cry 6 a cura di Francesco Fossetti. Nel caso in cui vi fosse sfuggita, una recente dichiarazione degli sviluppatori ha confermato che Far Cry 6 proporrà la massima libertà d'azione e una grande varietà di missioni.