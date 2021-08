Far Cry 6 sarà splendido sia su PS4 e Xbox che su sistemi nextgen, parola di Ubisoft

Il World Director di Ubisoft Toronto, Ben Hall, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di GameReactor.eu per illustrare nel dettaglio tutte le migliorie grafiche e le ottimizzazioni che contribuiranno a rendere Far Cry 6 un titolo compiutamente nextgen su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Prima di soffermarsi sull'esperienza offerta dal titolo su sistemi di ultima generazione, il dirigente della sussidiaria canadese di Ubisoft che sta dando forma al prossimo capitolo della saga sparatutto di Far Cry ha sottolineato l'impegno profuso dagli sviluppatori nel garantire che l'avventura da vivere all'ombra del dittatore Anton Castillo potesse essere fruita senza alcun genere di problema anche dai possessori di PS4 e Xbox One.

Nel riallacciarsi a questo discorso, Hall lo estende alle piattaforme nextgen per sottolineare come "con le nuove console sarete in grado di sperimentare il 4K completo, un framerate di 60fps e i benefici dell'accesso a un pacchetto di texture ad alta definizione, oltre ad avere l'opportunità di ridurre sensibilmente i tempi di caricamento. Si tratterà quindi di un'esperienza super fluida e ad alta risoluzione. Ma anche chi eseguirà il gioco su macchine last-gen potrà vivere un'esperienza super solida, in questi mesi stiamo compiendo grandi sforzi affinché Far Cry 6 funzionasse alla perfezione sui sistemi più datati. Per la nostra squadra è stata una sfida aggiuntiva da superare, ma abbiamo dalla nostra il miglior team del mondo per questo genere di lavoro".

Per averne la controprova definitiva, non ci resta che attendere fino al 7 ottobre e assistere all'uscita di Far Cry 6 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltreché su Google Stadia e Amazon Luna. Nel frattempo, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale per ripercorrere la storia di Far Cry tra realismo e follia.