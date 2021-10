Far Cry 6, spoiler: un video svela il bizzarro finale segreto

Una delle tradizioni della serie Far Cry è quella di includere sempre un finale alternativo che si può attivare senza necessariamente completare l'avventura e grazie al quale si può attivare un particolare evento, solitamente inconsueto. Sembrerebbe che anche Far Cry 6 proponga qualcosa di simile e un video, contenente spoiler, permette di vederlo.

Se non volete rovinarvi la sorpresa e volete evitare qualsiasi tipo di spoiler sulla trama di Far Cry 6, vi invitiamo a non proseguire nella lettura di questa notizia.

Nel sesto capitolo della serie Ubisoft, il finale segreto può essere attivato nel corso di una delle prime missioni, dopo aver portato a termine la quest intitolata "Libertad Rises". Al termine di questa porzione dell'avventura, il protagonista si ritrova a bordo di un motoscafo a dover scegliere se unirsi o meno alla resistenza per liberare Yara dal suo crudele dittatore. A questo punto il giocatore può decidere se muoversi verso i suoi nuovi alleati oppure se continuare a navigare verso il mare aperto, in direzione opposta rispetto a quella della resistenza. Scegliendo la seconda opzione, lo schermo diventa nero per poi mostrare una breve sequenza ambientata tre mesi dopo: Dani Alves sta prendendo il sole su una splendida spiaggia e si può ascoltare in sottofondo uno speaker radiofonico che parla della vittoria di Anton Castillo sulla resistenza.

